Граната вибухнула під час застілля: на Мукачівщині загинули двоє людей
У селі Лалово Мукачівського району Закарпатської області стався трагічний інцидент — внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що 17 квітня до правоохоронців звернулася 46-річна жителька Берегова. Вона повідомила, що виявила мертвими свого чоловіка та брата у будинку в селі Лалово.
На місце події виїхали слідчі. Під час огляду правоохоронці встановили, що причиною загибелі став вибух гранати Ф-1.
За попередніми даними, загиблі — 45-річний місцевий житель і 46-річний мешканець Берегова — разом розпивали алкогольні напої. Один із них, ймовірно, необережно витягнув чеку з гранати, що й призвело до вибуху.
Під час слідчих дій на місці інциденту було знайдено важіль та кільце з чеки до підривника. Також поліцейські опитали мешканців прилеглих будинків. Люди повідомили, що в ніч на 16 квітня чули гучний вибух, але до поліції не зверталися.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Волині чоловік підірвав себе гранатою у власному авто.