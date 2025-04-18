Граната вибухнула під час застілля: на Мукачівщині загинули двоє людей

фото: Національна поліція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 квітня до правоохоронців звернулася 46-річна жителька Берегова. Вона повідомила, що виявила мертвими свого чоловіка та брата у будинку в селі Лалово.

На місце події виїхали слідчі. Під час огляду правоохоронці встановили, що причиною загибелі став вибух гранати Ф-1.

За попередніми даними, загиблі — 45-річний місцевий житель і 46-річний мешканець Берегова — разом розпивали алкогольні напої. Один із них, ймовірно, необережно витягнув чеку з гранати, що й призвело до вибуху.

Під час слідчих дій на місці інциденту було знайдено важіль та кільце з чеки до підривника. Також поліцейські опитали мешканців прилеглих будинків. Люди повідомили, що в ніч на 16 квітня чули гучний вибух, але до поліції не зверталися.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Волині чоловік підірвав себе гранатою у власному авто.