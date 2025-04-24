13:30  24 апреля
В Киеве 25 апреля объявлен Днем траура
12:52  24 апреля
В Луцке двое мужчин с ножами напали на прохожего
06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 15:49

Медицинская катастрофа на Закарпатье: врачи без зарплат, пациенты без лекарств

24 апреля 2025, 15:49
Читайте також українською мовою
фото: Омбусман Украины
Читайте також
українською мовою

В Великоберезнянской общине Закарпатской области зафиксированы шокирующие нарушения прав человека по здравоохранению

Об этом стало известно во время мониторингового визита представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Андрея Крючкова, передает RegioNews.

По его словам, медицинская система в общине фактически держится на энтузиазме и жертвенности персонала, который работает без должной оплаты. Медики получили только авансы за март 2025 года, а полной заработной платы до сих пор не видели.

Условия питания – на грани выживания. На одного человека выделяется всего 40 гривен в сутки, в то время как в других больницах области эта сумма колеблется в пределах 180 гривен.

Кроме того, фиксируется критическая нехватка медикаментов — всего около 400 гривен на одного человека. Пациенты либо вынуждены покупать лекарства за свой счет, либо остаются без лечения. Все это прямое нарушение Программы медицинских гарантий.

Крючков призвал органы местного самоуправления безотлагательно вмешаться в ситуацию, восстановить нарушенные права граждан и обеспечить надлежащее финансирование медицинского учреждения.

Напомним, за время войны государство восстановило более 950 медицинских объектов и закупило для больниц тысячи единиц техники и медицинских приборов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медицина Закарпатье нарушение пациенты уполномоченный по правам человека медицинский персонал
Разбой на Закарпатье: подростка будут судить за нападение на таксиста
24 апреля 2025, 13:46
На Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух мужчин, которые ехали "к девушкам на Пасху"
22 апреля 2025, 15:21
Житель Закарпатья пытался нелегально завезти в Украину "чужие" $40 тысяч
22 апреля 2025, 05:02
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Войска РФ обстреляли село в Херсонском районе: погибла женщина
24 апреля 2025, 16:05
В Житомирской области подросток изнасиловал 8-летнюю сестру для порно-контента: как его наказали
24 апреля 2025, 15:56
Ракетный удар по Киеву: уже 90 раненых, разбор завалов продолжается
24 апреля 2025, 15:40
В Винницкой области пограничный отряд получил современные дроны, чтобы ловить нарушителей границы
24 апреля 2025, 15:35
До 350 тысяч гривен на ремонт жилья: как воспользоваться программой "еВидновлення"
24 апреля 2025, 15:35
В Одесской области пропал 12-летний мальчик
24 апреля 2025, 15:10
Готовила атаки по аэродромам ВСУ: на Хмельнитчине задержали агентку РФ
24 апреля 2025, 15:10
Жителя Одесщины осудили за сделки с оружием и наркотическим средством
24 апреля 2025, 14:50
Резня на Ровенщине: мужчина ударил односельчанина ножом из-за обвинений в краже
24 апреля 2025, 14:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »