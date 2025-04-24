Медицинская катастрофа на Закарпатье: врачи без зарплат, пациенты без лекарств

фото: Омбусман Украины

Об этом стало известно во время мониторингового визита представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Андрея Крючкова, передает RegioNews.

По его словам, медицинская система в общине фактически держится на энтузиазме и жертвенности персонала, который работает без должной оплаты. Медики получили только авансы за март 2025 года, а полной заработной платы до сих пор не видели.

Условия питания – на грани выживания. На одного человека выделяется всего 40 гривен в сутки, в то время как в других больницах области эта сумма колеблется в пределах 180 гривен.

Кроме того, фиксируется критическая нехватка медикаментов — всего около 400 гривен на одного человека. Пациенты либо вынуждены покупать лекарства за свой счет, либо остаются без лечения. Все это прямое нарушение Программы медицинских гарантий.

Крючков призвал органы местного самоуправления безотлагательно вмешаться в ситуацию, восстановить нарушенные права граждан и обеспечить надлежащее финансирование медицинского учреждения.

Напомним, за время войны государство восстановило более 950 медицинских объектов и закупило для больниц тысячи единиц техники и медицинских приборов.