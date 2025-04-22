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22 апреля 2025, 15:21

На Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух мужчин, которые ехали "к девушкам на Пасху"

22 апреля 2025, 15:21
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фото: ГПСУ
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В Закарпатской области пограничники Чопского отряда помешали попытке незаконного пересечения украинско-словацкой границы двумя гражданами Украины призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Мужчин, следовавших в направлении государственной границы легковым автомобилем, остановили вблизи населенного пункта Оноковцы. В транспортном средстве находились три гражданина. Один из пассажиров уверял правоохранителей, что вместе с другом едет "к девушкам на Пасху".

Пограничники установили, что мужчины заранее спланировали незаконное пересечение границы и за денежное вознаграждение получили от знакомого одного из них маршрут к границе. Они планировали добраться такси до определенной точки в пограничные, откуда дальше должны двигаться через лес пешком.

Нарушителей границы доставили в пограничное подразделение. Теперь им грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье пограничники спасли двух молодых людей, которые пытались бежать в Румынию.

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