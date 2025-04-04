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04 квітня 2025, 17:05

На Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії

04 квітня 2025, 17:05
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фото: ДПСУ
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Трагедією ледь не завершилася мандрівка двох чоловіків, які вирішили перейти горами до Румунії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Інформацію про людей, які втратили орієнтир і потребують допомоги у високогір’ї, прикордонники отримали від чергового телефонної "гарячої лінії" Держприкордонслужби. Зателефонувала жінка, яка повідомила, що двоє її знайомих заблукали в горах.

На пошуки вирушила група реагування від відділу "Ділове" Мукачівського загону. Пошукова операція тривала майже 5 годин.

23-річний житель Кривого Рогу та його 18-річний товариш із Києва розповіли, що самостійно спланували маршрут і вирушили в далеку мандрівку. Чоловіки були абсолютно непідготовлені: без спорядження, без запасів їжі та води. Після закінчення запасів продуктів вони вирішили звернутися за допомогою.

На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини.

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