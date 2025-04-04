На Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії
Трагедією ледь не завершилася мандрівка двох чоловіків, які вирішили перейти горами до Румунії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Інформацію про людей, які втратили орієнтир і потребують допомоги у високогір’ї, прикордонники отримали від чергового телефонної "гарячої лінії" Держприкордонслужби. Зателефонувала жінка, яка повідомила, що двоє її знайомих заблукали в горах.
На пошуки вирушила група реагування від відділу "Ділове" Мукачівського загону. Пошукова операція тривала майже 5 годин.
23-річний житель Кривого Рогу та його 18-річний товариш із Києва розповіли, що самостійно спланували маршрут і вирушили в далеку мандрівку. Чоловіки були абсолютно непідготовлені: без спорядження, без запасів їжі та води. Після закінчення запасів продуктів вони вирішили звернутися за допомогою.
На порушників склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини.