фото: ДПСУ

Ввечері 13 квітня прикордонники зупинили на околиці села Вишково Хустського району групу осіб на спробі незаконного перетину кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужби, інформує RegioNews.

Затримані – четверо жителів Закарпаття та один житель Донеччини. Як виявилось, двоє із затриманих за допомогою трьох інших збирались незаконно перетнути кордон та потрапити до Румунії.

Зі слів порушників, за послуги переправників вони повинні були заплатити по 8000 доларів.

Повідомлення про злочин направили до Нацполіції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Організатора незаконної оборудки взяли під варту. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, раніше на Волині прикордонники затримали двох молодих чоловіків, які намагались втекти за кордон.