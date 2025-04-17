На Закарпатті відшукали туристів, що заблукали в горах

фото: ДСНС

Вдень 15 квітня рятувальники отримали повідомлення, що поблизу гори Брескул Чорногірського хребта Рахівського району через сильний туман втратили орієнтир та заблукали двоє туристів

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Чоловіки 33 та 30 років, жителі Житомира, надали рятувальникам свої координати та підтримували з ними постійний зв’язок. Ввечері туристів знайшли в знесиленому та переохолодженому стані.

Як з’ясувалося на місці, один з чоловіків травмував ногу, тож йому надали долікарську допомогу. Близько півночі туристи з допомогою рятувальників спустилися до населеного пункту Говерла, де на них вже чекали медики "швидкої".

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники разом з рятувальниками відшукали двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах.