Эвакуировали всю школу: в Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины

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В Ужгороде правоохранители эвакуировали учеников и персонал школы из-за выходки пятиклассника. Мальчик принес в учебное заведение подозрительный предмет, похожий на взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 апреля около 14:45. Правоохранители получили уведомление о возможной опасности в учебном заведении. Инспектор Службы образовательной безопасности оперативно организовала эвакуацию всех учащихся и работников школы.

Выяснилось, что один из пятиклассников принес в класс в своем рюкзаке предмет, похожий на взрывное устройство.

"На месте происшествия работали взрывотехники полиции, которые установили, что это малогабаритный макет минометной мины калибра 82 мм. Угрозы жизни и здоровью детей нет", — говорится в сообщении.

Следователи изъяли находку. Теперь с семьей мальчика работают ювенальные полицейские.

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