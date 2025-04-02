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02 апреля 2025, 05:05

Эвакуировали всю школу: в Ужгороде пятиклассник принес на уроки макет мины

02 апреля 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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В Ужгороде правоохранители эвакуировали учеников и персонал школы из-за выходки пятиклассника. Мальчик принес в учебное заведение подозрительный предмет, похожий на взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 1 апреля около 14:45. Правоохранители получили уведомление о возможной опасности в учебном заведении. Инспектор Службы образовательной безопасности оперативно организовала эвакуацию всех учащихся и работников школы.

Выяснилось, что один из пятиклассников принес в класс в своем рюкзаке предмет, похожий на взрывное устройство.

"На месте происшествия работали взрывотехники полиции, которые установили, что это малогабаритный макет минометной мины калибра 82 мм. Угрозы жизни и здоровью детей нет", — говорится в сообщении.

Следователи изъяли находку. Теперь с семьей мальчика работают ювенальные полицейские.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во время прогулки мужчина нашел ручную гранату РГД-5.

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эвакуация школа Ужгород подростки инцидент ученики ЧП мина взрывоопасные предметы
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