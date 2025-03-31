На Київщині побили двох підлітків, один з них - у лікарні
Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом побиття двох неповнолітніх хлопців на території парку в міста Славутич Київської області
Як передає RegioNews, про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.
Днями до поліції звернулися батьки двох підлітків із повідомленням про те, що у вечірній час на території парку в місті Славутич їхні неповнолітні діти отримали тілесні ушкодження.
Одного із потерпілих хлопців госпіталізовано до медичного закладу.
Наразі правоохоронці розшукують нападників.
Нагадаємо, на трасі в Київській області сталася смертельна ДТП.
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