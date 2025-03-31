14:35  31 марта
Во Львове будут судить мужчину, который до смерти избил полицейского
14:05  31 марта
В Сумской области активизировались российские диверсанты, – ГПСУ
10:48  31 марта
Повышение пенсии: кто получит больше денег с 1 апреля
UA | RU
UA | RU
31 марта 2025, 21:30

На Закарпатье водитель специально сбил полицейский

31 марта 2025, 21:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Закарпатье правоохранители остановили водителя для проверки документов. Однако в результате он сбил полицейский

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 марта в Тячевщине. Правоохранители остановили для проверки BMW. Водитель остановился, но оказалось, что документов на право вождения у него не было. Правоохранители начали составлять акты об административной ответственности. Однако вдруг водитель начал движение и умышленно совершил наезд на полицейский. После этого водитель скрылся.

Полицейскую госпитализировали в больницу с переломом ноги и ушибом грудной клетки. Злоумышленником оказался 26-летний житель села Грушево. Для задержания злоумышленника на территории области была введена специальная полицейская операция "Перехват", которая длилась всю ночь.

Водителю за совершенное грозит до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в феврале в Киеве водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. Правоохранители выехали по адресу, чтобы разобраться в ситуации. Оказалось, что женщина к войску не имеет никакого отношения. Поэтому правоохранители попросили ее уехать и не усложнять движение транспорта. Однако она начала агрессивно вести себя, а в результате – совершила наезд на работника полиции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция
В Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и травмированный
31 марта 2025, 13:30
В ДТП на Ровенщине столкнулись авто и мотоцикл: травмировались несовершеннолетние
28 марта 2025, 12:52
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
"Готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов" – Зеленский провел разговор с британским премьером
31 марта 2025, 21:50
Украинский фильм получил приз жюри на фестивале научной фантастики в Италии
31 марта 2025, 20:46
Отвезли в застенки, избивали, пытали током: объявили о подозрении россиянину, который пытал жителя Мелитополя
31 марта 2025, 20:45
В Ровно вводят почасовое водоснабжение для населения
31 марта 2025, 20:31
Россияне атаковали Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
31 марта 2025, 20:11
Зеленский назначил нового главу РГА на Черниговщине
31 марта 2025, 19:55
Россияне ударили КАБами по Запорожской области, погибла женщина
31 марта 2025, 19:39
В Киевской области избили двух подростков, один из них - в больнице
31 марта 2025, 18:59
Каждый второй украинский студент нуждается в психологической помощи
31 марта 2025, 18:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »