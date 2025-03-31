Фото: Нацполиция

В Закарпатье правоохранители остановили водителя для проверки документов. Однако в результате он сбил полицейский

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 марта в Тячевщине. Правоохранители остановили для проверки BMW. Водитель остановился, но оказалось, что документов на право вождения у него не было. Правоохранители начали составлять акты об административной ответственности. Однако вдруг водитель начал движение и умышленно совершил наезд на полицейский. После этого водитель скрылся.

Полицейскую госпитализировали в больницу с переломом ноги и ушибом грудной клетки. Злоумышленником оказался 26-летний житель села Грушево. Для задержания злоумышленника на территории области была введена специальная полицейская операция "Перехват", которая длилась всю ночь.

Водителю за совершенное грозит до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в феврале в Киеве водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. Правоохранители выехали по адресу, чтобы разобраться в ситуации. Оказалось, что женщина к войску не имеет никакого отношения. Поэтому правоохранители попросили ее уехать и не усложнять движение транспорта. Однако она начала агрессивно вести себя, а в результате – совершила наезд на работника полиции.