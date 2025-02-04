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04 лютого 2025, 16:36

У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського

04 лютого 2025, 16:36
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Фото: Нацполіція
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До правоохоронців звернулись зі скаргою, що жінка у військовій формі на авто заблокувала виїзд з розподільчого центру. Проте коли поліцейські приїхали - ситуація переросла в конфлікт

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

4 лютого на лінію 102 звернулись кияни зі скаргою про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. Правоохоронці виїхали за адресою, щоб розібратися в ситуації. Там вони виявили жінку, яка конфліктувала з військовослужбовцями.

Виявилося, що сама жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань. Тому правоохоронці попросили її відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Проте вона почала агресивно поводитися, а в результаті - здійснила наїзд на працівника поліції.

"Порушницю затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинене їй загрожує до п'яти років позбавленням волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали водійку. Жінка за кермом виявилась п'яна, що було підтверджено перевіркою з Drager. Проте вона так злякалась штрафу, що запропонувала правоохоронцям хабар - 10 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що на Одещині судитимуть чоловіка, який автівкою наїхав на дівчину і залишив без допомоги. Відомо, що водій перевищив швидкість на наїхав на 17-річну дівчинку, коли вона переходила дорогу. Після ДТП він просто втік, не надавши їй допомоги.

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