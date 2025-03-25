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25 березня 2025, 16:35

На Закарпатті у людей зможуть примусово забирати землю та нерухомість: подробиці

25 березня 2025, 16:35
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фото: ілюстративне
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Народні депутати прийняли закон про примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Український парламент у вівторок, 25 березня прийняв доопрацьований після вето Президента законопроект №9549.

Серед іншого, доопрацьованим законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

"Перелік суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, визначається Кабінетом Міністрів за заявою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон.

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