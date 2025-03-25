На Закарпатті у людей зможуть примусово забирати землю та нерухомість: подробиці
Народні депутати прийняли закон про примусове відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області
Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.
Український парламент у вівторок, 25 березня прийняв доопрацьований після вето Президента законопроект №9549.
Серед іншого, доопрацьованим законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів оборонно-промислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.
"Перелік суб’єктів господарювання, для розміщення об’єктів яких допускається примусове відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, визначається Кабінетом Міністрів за заявою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Закарпатській області правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон.