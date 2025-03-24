Зеленський підписав закон про збільшення акцизу на цигарки

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Вартість пачки цигарок зросте приблизно на 40 гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на картку законопроєкту.

Документ передбачає, що акциз на цигарки тепер привʼязуватимуть до євро, а не до гривні. Крім того, від січня 2028 року діятимуть нові ставки акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради ЄС 2011/64/ЄС.

"Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 001 млн грн, у 2027 році – 9 379 млн грн, у 2028 році – 13 852 млн гривень", - йдеться у пояснювальній записці.

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