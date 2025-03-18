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18 березня 2025, 11:24

На Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон

18 березня 2025, 11:24
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фото: ДПСУ
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Канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через українсько-угорський кордон викрили у Закарпатській області правоохоронці спільно із прикордонниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, на околиці села Вилок, правоохоронці затримали двох жителів села Вилок, які збиралися переправити через кордон двох осіб призовного віку. Один із співучасників незаконної обробки виявився неповнолітнім місцевим мешканцем. У злочинній схемі, організованій 35-річним фігурантом, підліток повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати "клієнтів".

Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили 6000 доларів США, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

Переправника затримали. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть організатора незаконного переправлення осіб через кордон.

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