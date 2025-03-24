На Закарпатті оголосили снiголавинну небезпеку
Надзвичайники попереджають туристів про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Закарпатської області впродовж вівторка-середи
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
"24-25 березня на високогір’ї схiдної частини Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Рівненщині через негоду повністю знеструмлені п’ять населених пунктів. Вітер не стихає, тому є ризик нових обривів.
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