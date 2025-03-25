На Закарпатье у людей смогут принудительно забирать землю и недвижимость: подробности
Народные депутаты приняли закон о принудительном отчуждении земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Украинский парламент во вторник, 25 марта, принял доработанный после вето Президента законопроект №9549.
Среди прочего доработанным законом предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.
"Перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, определяется Кабинетом Министров по заявлению Закарпатской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатской области правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.