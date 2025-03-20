На Закарпатті прикордонники виявили пластикову бочку, якою зловмисники намагалися доправити в ЄС партію медикаментів та сигарет
У Закарпатській області прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону під час моніторингу кордону виявив пластикову бочку, якою невідомі особи намагалися доправити в Угорщину партію медикаментів та сигарет без марок акцизного збору України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Ємність з тютюновими виробами у кількості 480 пачок та медпрепаратом у кількості 250 упаковок знаходилася на березі Тиси. Ймовірно ділки розраховували, що течією товар буде доставлено у "пункт призначення".
Наразі прикордонники з’ясовують коло осіб, причетних до незаконної оборудки.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.
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