На Закарпатті прикордонники виявили пластикову бочку, якою зловмисники намагалися доправити в ЄС партію медикаментів та сигарет

фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону під час моніторингу кордону виявив пластикову бочку, якою невідомі особи намагалися доправити в Угорщину партію медикаментів та сигарет без марок акцизного збору України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Ємність з тютюновими виробами у кількості 480 пачок та медпрепаратом у кількості 250 упаковок знаходилася на березі Тиси. Ймовірно ділки розраховували, що течією товар буде доставлено у "пункт призначення".

Наразі прикордонники з’ясовують коло осіб, причетних до незаконної оборудки.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.