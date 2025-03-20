На Закарпатті ділок продавав підроблені євро
Правоохоронці оголосили підозру жителю міста Тячів за продаж підроблених євро
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Чоловік налагодив збут підроблених купюр номіналом по 500 євро. За кожну він отримував 50$ від вартості оригіналу, тобто 250€. Клієнтів шукав через знайомих.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігуранта та інших ймовірно причетних осіб.
Експертиза встановила, що ці банкноти не відповідають справжнім євро, які перебувають в обігу.
Організатору оголосили підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Зазначається, що фігурант раніше вже був судимий.
Нагадаємо, на Буковині викрили канал виготовлення і постачання фальшивих документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, про шлюб та народження, водійські посвідчення, дипломи та додатки до дипломів про вищу освіту.