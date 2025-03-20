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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Чоловік налагодив збут підроблених купюр номіналом по 500 євро. За кожну він отримував 50$ від вартості оригіналу, тобто 250€. Клієнтів шукав через знайомих.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігуранта та інших ймовірно причетних осіб.

Експертиза встановила, що ці банкноти не відповідають справжнім євро, які перебувають в обігу.

Організатору оголосили підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зазначається, що фігурант раніше вже був судимий.

Нагадаємо, на Буковині викрили канал виготовлення і постачання фальшивих документів: свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, про шлюб та народження, водійські посвідчення, дипломи та додатки до дипломів про вищу освіту.