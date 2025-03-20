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20 марта 2025, 13:59

В Закарпатье пограничники обнаружили пластиковую бочку, которой злоумышленники пытались доставить в ЕС партию медикаментов и сигарет

20 марта 2025, 13:59
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фото: ГПСУ
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В Закарпатской области пограничный наряд отдела «Вилок» Мукачевского отряда во время мониторинга границы обнаружил пластиковую бочку, которой неизвестные пытались доставить в Венгрию партию медикаментов и сигарет без марок акцизного сбора Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Емкость с табачными изделиями в количестве 480 пачек и медпрепаратом в количестве 250 упаковок находилась на берегу Тисы. Вероятно, дельцы рассчитывали, что течением товар будет доставлен в "пункт назначения".

Пограничники выясняют круг лиц, причастных к незаконной сделке.

Напомним, в Закарпатье задержали мужчину, который пытался выехать за границу за поддельными документами.

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