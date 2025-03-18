На Закарпатье задержан мужчина, который пытался выехать за границу по поддельным документам
На Закарпатье задержали переправителя, который организовывал военнообязанному мужчине пересечение границы незаконным способом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией межведомственная группа остановила микроавтобус "Mercedes" украинской регистрации, которым пособник переправщика перевозил "клиента" по фиктивно выданным документам. Последний направлялся как сопровождающий с инвалидностью.
Организатора схемы задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч.3 ст.369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Напомним, в Закарпатской области правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.