На Закарпатье задержан мужчина, который пытался выехать за границу по поддельным документам

фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали переправителя, который организовывал военнообязанному мужчине пересечение границы незаконным способом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией межведомственная группа остановила микроавтобус "Mercedes" украинской регистрации, которым пособник переправщика перевозил "клиента" по фиктивно выданным документам. Последний направлялся как сопровождающий с инвалидностью.

Организатора схемы задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч.3 ст.369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Напомним, в Закарпатской области правоохранители разоблачили группировку, которая за 6000 долларов переправляла лиц через границу.