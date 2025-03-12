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12 березня 2025, 18:42

На Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини

12 березня 2025, 18:42
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фото: ДБР
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Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та Державною митною службою викрили та повідомили про підозру двом інспекторам митної служби, які за матеріальну винагороду мали переправити чоловіка призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці. На початку року він запропонував знайомому за 8000 доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних.

Чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки його мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Після передачі грошей горе-митників затримали правоохоронці.

Зловмисникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДБР викрило на Закарпатті посадовця військової частини, який за 10 000 доларів обіцяв перевести військовослужбовця до тилу.

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На Закарпатті митники за 8000 доларів планували переправити чоловіка до Угорщини
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