ДБР викрило на Закарпатті посадовця військової частини, який за 10 000 доларів обіцяв перевести військовослужбовця до тилу

фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з поліцейськими викрили начальника речової служби тилу однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабар обіцяв посприяти іншому військовослужбовцю у переведенні на тилову посаду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, на початку 2024 року до посадовця звернувся командир одного із бойових підрозділів частини з проханням посприяти у його переведенні на посаду тимчасово виконуючого обов’язки помічника начальника з речової служби.

Перебування на цій посаді не повʼязане із постійною участю у бойових діях та більше вимагає перебування у тилу. Вартість такої послуги становила 10 000 доларі США.

Отримавши обумовлену суму в еквіваленті 410 000 гривень, посадовець підтримав клопотання перед вищим командуванням про призначення військовослужбовця з бойового підрозділу на тилову посаду.

Після цього його затримали правоохоронці.

Начальнику речової служби загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на переправленні через кордон чоловіків призовного віку.