фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

Ділок, 42-річний житель Закарпаття, залучав клієнтів через особисті зв’язки та пропонував послуги з незаконного перетину кордону до ЄС за суму від 8 до 11 тисяч доларів. "Пакет послуг" включав доставку до місця перетину, проживання та безпосередньо незаконне переправлення через так званий "зелений кордон" у напрямку Угорщини та Румунії.

Під час спецоперації правоохоронці виявили місце тимчасового збору клієнтів, яке було в одному із сіл Закарпатської області. Там перебували чоловіки, які готувалися до незаконного перетину кордону.

Зловмисника затримали у Закарпатській області. В ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон та 9500 доларів.

Розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до схеми.

Організатору оголосили підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники за допомогою безпілотника затримали групу чоловіків, які намагалися втекти до Румунії.