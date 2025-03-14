На Закарпатті чоловік розпалював піч та отруївся чадним газом
Інцидент стався 12 березня в селі Золотарьово Хустського району. Потерпілого ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Закарпатській області, інформує RegioNews.
За наявними даними, місцевий мешканець 1963 року народження отруївся чадним газом під час розпалювання печі. Його госпіталізували до Хустської центральної районної лікарні.
Нагадаємо, днями на Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітків.
На Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітківВсі новини »
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