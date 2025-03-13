На Рівненщині у річці виявили тіло людини
Вчора вранці, 12 березня, у річці Замчисько в місті Костопіль Рівненського району місцеві мешканці помітили тіло люди. Рятувальники дістали потопельника з водойми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області.
Загиблим виявився чоловік 1960 року народження. Тіло потопельника дістали з річки поблизу вулиці Сарненська.
"Обставини трагічного випадку встановлюють поліцейські", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині за добу сталися дві трагічні події на водоймах. Загинули дві дитини, ще одна дитина потрапила до лікарні з переохолодженням.
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