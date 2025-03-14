На Закарпатье мужчина разжигал печь и отравился угарным газом
Инцидент произошел 12 марта в селе Золотарево Хустского района. Пострадавшего госпитализировали в больницу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, местный житель 1963 года отравился угарным газом во время разжигания печи. Его госпитализировали в Хустскую центральную районную больницу.
Напомним, в Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростков.
В Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростковВсе новости »
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