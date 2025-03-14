На Закарпатье мужчина разжигал печь и отравился угарным газом

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Инцидент произошел 12 марта в селе Золотарево Хустского района. Пострадавшего госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, местный житель 1963 года отравился угарным газом во время разжигания печи. Его госпитализировали в Хустскую центральную районную больницу.

Напомним, в Ровенской области от угарного газа пострадали две женщины и двое подростков.