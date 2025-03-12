На Львівщині через куріння сталася пожежа: загинули двоє людей

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Трагедія трапилася вчора вдень, 11 березня, в місті Сокаль Шептицького району. Чоловіки загинули в квартирі

Про це повідомляє ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 14:55 загорілася квартира в будинку на вулиці Героїв УПА. Вогонь охопив помешкання. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

"Під час гасіння пожежі надзвичайники винесли одного чоловіка на свіже повітря, однак, на жаль, врятувати його не вдалося. Іншого чоловіка виявили на дивані — він також загинув", — йдеться в повідомленні.

Фахівці з’ясували, що ймовірною причиною займання могла стати необережність під час куріння.

Нагадаємо, 9 березня на Прикарпатті жінка загинула, випалюючи сухостій.