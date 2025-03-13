На Рівненщині від чадного газу постраждали дві жінки та двоє підлітків
Подія трапилася 13 березня в одному з будинків в селі Замостище Рівненського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
До лікарні з попереднім діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізували жінок 53 та 21 року, а також двох дівчат 17 та 14 років.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, 9 березня на Прикарпатті жінка загинула, випалюючи сухостій.
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