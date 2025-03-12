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12 березня 2025, 14:04

На Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке спеціалізувалося на переправленні через кордон чоловіків призовного віку

12 березня 2025, 14:04
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фото: ДПСУ
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Членів злочинного угруповання, яке спеціалізувалось на переправленні через кордон чоловіків призовного віку, затримали у Закарпатській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Викрити зловмисників, які переправляли за кордон військовозобов’язаних чоловіків, вдалося завдяки матеріалам, напрацьованим правоохоронцями. Зокрема офіцерам відділу боротьби з транскордонною злочинністю вдалось встановити шістьох членів злочинного угруповання, усі вони є працівниками однієї з державних установ. Серед зловмисників була жінка. Вона відповідала за отримання коштів від клієнтів та ведення "чорної каси". Своїх "підопічних" ділки намагались переправляти через українсько-угорську ділянку кордону.

Задокументовано факт отримання переправниками коштів у розмірі 8 тисяч доларів США за організацію незаконного переміщення через кордон військовозобов’язаної особи.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, на Закарпатті оголосили підозри військовим посадовцям, які переплатили 6 млн грн на будівництві гуртожитку.

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