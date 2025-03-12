На Закарпатье таможенники за 8000 долларов планировали переправить мужчину в Венгрию

фото: ГБР

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой и Государственной таможенной службой разоблачили и сообщили о подозрении двум инспекторам таможенной службы, которые за материальное вознаграждение должны были переправить мужчину призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, организовал сделки инспектор Закарпатской таможни. В начале года он предложил знакомому за 8000 долларов США переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четыре гражданских.

Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда его должны были довезти его до границы и дать инструкции, как в пешем порядке уже попасть в Венгрию.

После передачи денег горе-таможенников задержали правоохранители.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ДБР разоблачило в Закарпатье чиновника воинской части, который за 10 000 долларов обещал перевести военнослужащего в тыл.