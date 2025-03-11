На Закарпатті оголосили підозри військовим посадовцям, які переплатили 6 млн грн на будівництві гуртожитку

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Правоохоронці повідомили про підозру командиру та заступнику командира однієї з військових частин на Закарпатті, які переплатили 6 млн грн за будівництво військового житла

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

У 2021-2022 роках військова частина уклала угоду з приватним підприємством на будівництво гуртожитку для військовослужбовців загальною вартістю понад 33 млн гривень. Водночас підприємство безпідставно збільшило вартість будівельних робіт, включивши в ціну податок на додану вартість, хоч за законодавством при будівництві житлових об’єктів ПДВ не нараховується.

Командир військової частини, підписуючи акти виконаних робіт, не перевірив їх правильність і відповідність законодавству. Не зробив цього і заступник командира, який підписував частину актів, тимчасово виконуючи обов’язки командира.

Через їхню недбалість держава переплатила за будівництво військових об’єктів майже 6 млн гривень.

Посадовцям загрожує до 7 років увʼязнення.

Вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків. Також буде надана правова оцінка діям підприємства, яке завищило вартість робіт.

Нагадаємо, що раніше в Одесі викрили розкрадання бюджетних коштів на ремонті в лікарні. Підозрюють підрядника, який завищив вартість робіт. Йдеться про гроші, які виділялися на ремонт приміщень міської лікарні для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 у Київському районі Одеси.