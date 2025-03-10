На Закарпатті затримали чоловіка, який за 4500 доларів намагався перевести "клієнта" через кордон
У Закарпатській області оперативники Мукачівського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
Як зазначається, ввечері 9 березня в рамках відкритого кримінального провадження за ч.3 ст.332 ККУ, в селі Іза був затриманий 43-річний місцевий мешканець, який мав намір переправити в Румунію 21-річного жителя Львівщини.
За послуги закарпатець планував отримати 4500 доларів США.
Зловмисника затримали на гарячому при отриманні ним обумовленої суми коштів від клієнта.
Наразі правоохоронці встановлюють коло усіх осіб, причетних до організації цієї оборудки.
Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть командира батальйону, який за гроші залишав підлеглих служити в тилу.
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