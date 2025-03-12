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12 марта 2025, 18:12

ГБР разоблачило в Закарпатье чиновника воинской части, который за 10 000 долларов обещал перевести военнослужащего в тыл

12 марта 2025, 18:12
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фото: ГБР
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Работники ДБР во взаимодействии с полицейскими разоблачили начальника вещевой службы тыла одной из воинских частей на Закарпатье, который за взятку обещал помочь другому военнослужащему в переводе на тыловую должность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, в начале 2024 года к должностному лицу обратился командир одного из боевых подразделений части с просьбой посодействовать в его переводе на должность временно исполняющего обязанности помощника начальника вещевой службы.

Пребывание в этой должности не связано с постоянным участием в боевых действиях и больше требует пребывания в тылу. Стоимость такой услуги составила 10 000 долларов США.

Получив оговоренную сумму в эквиваленте 410 000 гривен, чиновник поддержал ходатайство перед высшим командованием о назначении военнослужащего из боевого подразделения на тыловую должность.

После этого его задержали правоохранители.

Начальнику вещевой службы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста.

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