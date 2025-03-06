На Закарпатті судитимуть командира батальйону, який за гроші залишав підлеглих служити в тилу

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира батальйону однієї з військових частин в Закарпатській області, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість не їхати в зону бойових дій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як з’ясувалось, частина особового складу батальйону мала поїхати в район бойових дій. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу й охороняти об’єкти критичної інфраструктури на заході України.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1300 доларів США за включення його до списку "тиловиків". Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці.

Крім того, горе-командир використовував підлеглих солдатів для будівельних робіт на власній земельній ділянці в Ужгороді.

Командира батальйону обвинувачують в одержанні та наданні неправомірної вигоди, а також у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу осіб, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків.