На Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста

фото: ГПСУ

Членов преступной группировки, специализировавшейся на переправке через границу мужчин призывного возраста, задержали в Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Разоблачить злоумышленников, переправлявших за границу военнообязанных мужчин, удалось благодаря материалам, наработанным правоохранителями. В частности, офицерам отдела борьбы с трансграничной преступностью удалось установить шестерых членов преступной группировки, все они являются работниками одного из государственных учреждений. Среди злоумышленников была женщина. Она отвечала за получение средств от клиентов и ведение черной кассы. Своих "подопечных" дельцы пытались переправлять через украино-венгерский участок границы.

Задокументирован факт получения переправителями средств в размере 8 тысяч долларов США за организацию незаконного перемещения через границу военнообязанного лица.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

Напомним, в Закарпатье объявили подозрения военным чиновникам, которые переплатили 6 млн грн на строительстве общежития.