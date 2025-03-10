фото: ДПСУ

Правоохоронці затримали на Рахівщині двох чоловіків 60 та 62 років, які збиралися переправити через кордон 24-річного львів’янина. Один із переправників виявився жителем Закарпаття, інший – столиці

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Volkswagen, яким ділки везли до кордону свого клієнта, правоохоронці зупинили вранці 8 березня на околиці селища Ясіня.

За 10 тисяч доларів фігуранти обіцяли доправити львів’янина в Румунію через "мілководдя" Тиси. Правоохоронці задокументували отримання переправниками "оплати за надання послуг".

Переправникам вже оголосили підозру. Тепер їм загрожує від 7 до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області зупинили водія "швидкої", який перевозив до кордону двох чоловіків – фейкових "медбратів".