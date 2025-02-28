На Закарпатті прикордонники затримали 12 осіб, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків
У Закарпатській області упродовж доби оперативні підрозділи Мукачівського прикордонного загону викрили групу переправників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 12 осіб, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків викрили впродовж доби на Закарпатті офіцери головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону у співпраці зі співробітниками інших правоохоронних органів.
В результаті проведених заходів було припинено п’ять спроб переміщення через кордон семи військовозобов’язаних осіб.
У разі доведення вини учасників злочинних угруповань, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.
Нагадаємо, на Закарпатті двоє підлітків допомагали чоловікам незаконно потрапити до Угорщини.