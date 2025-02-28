На Закарпатті прикордонники затримали 12 осіб, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 12 осіб, які переправляли через кордон військовозобов’язаних чоловіків викрили впродовж доби на Закарпатті офіцери головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону у співпраці зі співробітниками інших правоохоронних органів.

В результаті проведених заходів було припинено п’ять спроб переміщення через кордон семи військовозобов’язаних осіб.

У разі доведення вини учасників злочинних угруповань, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

Нагадаємо, на Закарпатті двоє підлітків допомагали чоловікам незаконно потрапити до Угорщини.