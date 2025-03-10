В Закарпатье задержали мужчину, который за 4500 долларов пытался перевести "клиента" через границу
В Закарпатской области оперативники Мукачевского пограничного отряда пресекли попытку незаконного пересечения границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Вечером 9 марта в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.332 УК, в селе Иза был задержан 43-летний местный житель, который намеревался переправить в Румынию 21-летнего жителя Львовщины.
За услуги закарпатец планировал получить 4500 долларов.
Злоумышленника задержали с поличным при получении им оговоренной суммы средств от клиента.
Правоохранители устанавливают круг всех лиц, причастных к организации этой сделки.
Напомним, в Закарпатье будут судить командира батальона, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу.
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