В Закарпатье задержали мужчину, который за 4500 долларов пытался перевести "клиента" через границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Вечером 9 марта в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.332 УК, в селе Иза был задержан 43-летний местный житель, который намеревался переправить в Румынию 21-летнего жителя Львовщины.

За услуги закарпатец планировал получить 4500 долларов.

Злоумышленника задержали с поличным при получении им оговоренной суммы средств от клиента.

Правоохранители устанавливают круг всех лиц, причастных к организации этой сделки.

Напомним, в Закарпатье будут судить командира батальона, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу.