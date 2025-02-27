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27 лютого 2025, 00:23

На Закарпатті двоє підлітків допомагали чоловікам незаконно потрапити до Угорщини

27 лютого 2025, 00:23
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фото: ДПСУ
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Прикордонники на Закарпатті зупинили на кордоні з Угорщиною трьох чоловіків та двох підлітків

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Усі затримані є жителями Закарпаття. Юнаки за гроші, які їм пообіцяли невідомі особи, мали допомогти чоловікам, яких вони супроводжували, незаконно перетнути кордон.

За надані послуги "клієнти" повинні були заплатити переправникам від 5 до 8 тисяч доларів.

Прикордонники виявили втікачів дистанційним моніторингом та затримали їх за допомогою службового собаки.

Оперативники встановлюють причетних до організації незаконного перетину кордону.

Стосовно затриманих склали адмінпротоколи, справи скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті 19-річний хлопець намагався переправити трьох чоловіків до Румунії.

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