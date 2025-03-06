В Закарпатье будут судить командира батальона, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира батальона одной из воинских частей в Закарпатской области, который брал деньги из подчиненных военнослужащих за возможность не ехать в зону боевых действий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как выяснилось, часть личного состава батальона должна была отправиться в район боевых действий. Командир предложил подчиненным заплатить за возможность остаться в тылу и охранять объекты критической инфраструктуры на западе Украины.

Правоохранители задокументировали получение от одного из подчиненных 1300 долларов США за включение его в список "тыловиков". Платили за место во рту охраны и другие военнослужащие.

Кроме того, горе-командир использовал подчиненных солдат для строительных работ на собственном земельном участке в Ужгороде.

Командир батальона обвиняется в получении и предоставлении неправомерной выгоды, а также в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали группу лиц, которые переправляли через границу военнообязанных мужчин.