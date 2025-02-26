фото: ДПСУ

Групу чоловіків з провідником прикордонники затримали неподалік від кордону на Закарпатті

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Двох жителів Івано-Франківщини та одного Львівщини супроводжував 19-річний житель Закарпаття.

Зазначається, що двоє із чоловіків заплатили переправникам по 8000 доларів, ще один домовився віддати ділкам 8500 доларів у випадку, якщо зможе за їх допомоги потрапити в Румунію.

Правоохоронці встановлюють коло усіх осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону. 19-річного закарпатця затримали.

Стосовно чоловіків, які збирались незаконно потрапити до Румунії, склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік прикинувся німою сестрою дружини, щоб виїхати за кордон.