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26 лютого 2025, 00:55

На Закарпатті 19-річний хлопець намагався переправити трьох чоловіків до Румунії

26 лютого 2025, 00:55
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фото: ДПСУ
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Групу чоловіків з провідником прикордонники затримали неподалік від кордону на Закарпатті

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Двох жителів Івано-Франківщини та одного Львівщини супроводжував 19-річний житель Закарпаття.

Зазначається, що двоє із чоловіків заплатили переправникам по 8000 доларів, ще один домовився віддати ділкам 8500 доларів у випадку, якщо зможе за їх допомоги потрапити в Румунію.

Правоохоронці встановлюють коло усіх осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону. 19-річного закарпатця затримали.

Стосовно чоловіків, які збирались незаконно потрапити до Румунії, склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік прикинувся німою сестрою дружини, щоб виїхати за кордон.

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