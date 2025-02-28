фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Горів будинок на вулиці Станційній. Вогонь помітили перехожі, які й викликали рятувальників. До їхнього приїзду 74-річний чоловік, який пересувався на колісному кріслі, зміг вибратися назовні з палаючої оселі та повідомити, що всередині залишаються його 73-річна дружина та 42-річний син. Вогнеборці одразу розпочали пошуки.

Під час розвідки пожежі вогнеборці виявили тіла жінки та її сина.

Пожежу загасили, її площа становила 100 кв.м. Причину трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 25 лютого на Чернігівщині внаслідок пожежі загинули дві людини.