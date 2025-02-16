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16 лютого 2025, 16:26

На Закарпатті прикордонники зі стрільбою затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон

16 лютого 2025, 16:26
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фото: ДПСУ
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Вранці 16 лютого на кордоні з Угорщиною прикордонники зупинили двох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Двох чоловіків, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон з Угорщиною, затримали сьогодні вранці прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, невідомих осіб, які рухалися в бік кордону вдалось виявити за допомогою засобів дистанційного спостереження.

Прикордонники кажуть, що порушники пробували втекти. Щоб їх зупинити, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів. Чоловіків віком 24 роки затримали за 300 метрів до кордону.

Стосовно втікачів прикордонники склали протоколи за ст. 185-10 КУпАП та за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Тепер їм доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав.

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