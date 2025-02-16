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16 лютого 2025, 14:47

На Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину: що відомо

16 лютого 2025, 14:47
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фото: ілюстративне
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У ніч на 16 лютого прикордонник з Мукачівського загону відкрив стрілянину під час несення служби

Пресслужба Мукачівського прикордонного загону у коментарі 24 Каналу підтвердила інформацію про цей інцидент, передає RegioNews.

Як стало відомо, у військовому містечку "Велика Паладь" Закарпатської області молодший сержант під час чергування відкрив вогонь у котельні, здійснивши 30 пострілів з АК-74. Це підтвердили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

"Подія мала місце. Керівництвом загону по даному факту призначено службове розслідування", - повідомили у відомстві.

Постраждалих чи загиблих внаслідок події немає. Відомо, що прикордонник під час служби перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти та уникнути мобілізації.

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