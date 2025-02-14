На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які за 3500 доларів намагались втекти за кордон

фото: ДПСУ

В Закарпатській області поблизу кордону з Румунією прикордонники впіймали двох порушників та їх переправника

Як передає RegioNews, про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що наряд відділу "Дякове" Мукачівського загону зупинив у прикордонні двох осіб, які рухались у напрямку українсько-румунського кордону. Чоловіки мали намір незаконно перетнути державний кордон.

За словами правопорушників, вони скористалися послугами переправників, та повинні були сплатити їм по 3500 доларів США. Затриманими виявилися жителі Київської області. Стосовно них складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП.

Також прикордонники затримали чоловіка, який доставив порушників до кордону. Ним виявився 35-річний житель Ужгорода.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав втекти чоловікам призовного віку.