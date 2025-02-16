14:04  16 февраля
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
11:59  16 февраля
Россияне атаковали Украину более сотней дронов и баллистикой: есть пострадавшие
09:25  16 февраля
Генштаб ВСУ опубликовал потери врага по состоянию на 16 февраля 2025
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2025, 16:26

На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся скрыться за границу

16 февраля 2025, 16:26
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Утром 16 февраля на границе с Венгрией пограничники остановили двух мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"Двое мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, неизвестных, которые двигались в сторону границы, удалось обнаружить с помощью средств дистанционного наблюдения.

Пограничники говорят, что нарушители пытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько упреждающих выстрелов. Мужчин в возрасте 24 лет задержали за 300 метров до границы.

Относительно беглецов пограничники составили протоколы по ст. 185-10 КУоАП и по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Теперь им придется заплатить штраф.

Напомним, в Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.

Закарпатье стрельба пограничники побег за границу задержание ГПСУ
На Закарпатье 18-летний организатор переправки мужчин за границу второй раз попался полиции
14 февраля 2025, 23:16
На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые за 3500 долларов пытались сбежать за границу
14 февраля 2025, 16:09
Фотографировал перемещение военной техники: жителя Закарпатья отправили под суд
14 февраля 2025, 04:07
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Порошенко назвал дату выборов в Украине
16 февраля 2025, 17:58
Более 100 тысяч жителей Николаева остались без отопления из-за российской атаки
16 февраля 2025, 17:45
Зеленский летит в Саудовскую Аравию: что известно
16 февраля 2025, 16:42
В Полтаве грузовик переехал военного
16 февраля 2025, 16:02
В Украину идет похолодание: в некоторых регионах ожидается до 17 градусов мороза
16 февраля 2025, 15:35
В Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу: что известно
16 февраля 2025, 14:47
Россияне атаковали ТЭС в Николаеве, без теплоснабжения почти 50 тысяч человек
16 февраля 2025, 14:28
Игрока сборной Украины сняли с поезда и доставили в ТЦК
16 февраля 2025, 14:04
Теракт в Николаеве: выросло количество погибших
16 февраля 2025, 13:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »