На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся скрыться за границу

фото: ГПСУ

Утром 16 февраля на границе с Венгрией пограничники остановили двух мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"Двое мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром пограничники отдела "Лужанка" Мукачевского отряда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, неизвестных, которые двигались в сторону границы, удалось обнаружить с помощью средств дистанционного наблюдения.

Пограничники говорят, что нарушители пытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько упреждающих выстрелов. Мужчин в возрасте 24 лет задержали за 300 метров до границы.

Относительно беглецов пограничники составили протоколы по ст. 185-10 КУоАП и по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Теперь им придется заплатить штраф.

Напомним, в Закарпатье пьяный пограничник устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.