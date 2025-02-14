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До суду направили обвинувальний акт щодо жителя Мукачівського району за фактом поширення інформації про переміщення військової техніки

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік зафіксував переміщення військової техніки та опублікував фото в загальнодоступній спільноті одного з месенджерів. Водночас інформація про це перевезення не з’являлася на офіційних ресурсах Міноборони чи ЗСУ.

Суд вже призначив підготовче засідання у справі. Чоловіку загрожує від 3 до 5 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали російських агентів, які шпигували за військовою технікою ЗСУ.