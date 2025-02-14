На Закарпатті 18-річний організатор переправлення чоловіків за кордон вдруге попався поліції

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На Закарпатті поліцейські затримали 18-річного підозрюваного в організації переправлення чоловіків за кордон

Про це повідомили на сайті поліції Закарпаття, передає RegioNews.

У селі Хижа Берегівського району поблизу кордону з Румунією затримали двох чоловіків. За версією слідства, 18-річний житель села Новоселиця супроводжував 23-річного військовозобов’язаного до державного кордону.

18-річного чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомляють у поліції. Йому повідомили про підозру, суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловіку загрожує до п'яти років в'язниці.

Як зазначають у поліції, у суді розглядають аналогічну справу. За минулим рішенням суду, 18-річному чоловіку на час розслідування, обрали запобіжний захід — перебування під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті поліція викрила організатора чергової схеми переправлення чоловіків за кордон. За даними слідства, 35-річний житель Рахова возив ухилянтів до кордону на власному авто.