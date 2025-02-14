На Закарпатье 18-летний организатор переправки мужчин за границу второй раз попался полиции

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На Закарпатье полицейские задержали 18-летнего подозреваемого в организации переправки мужчин за границу

Об этом сообщили на сайте полиции Закарпатья, передает RegioNews.

В селе Хижа Береговского района вблизи границы с Румынией задержаны двое мужчин. По версии следствия, 18-летний житель села Новоселица сопровождал 23-летнюю военнообязанную к государственной границе.

18-летнего мужчину поместили в изолятор временного содержания, сообщают в полиции. Ему сообщили о подозрении, суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Как отмечают в полиции, в суде рассматривается аналогичное дело. По прошлому решению суда, 18-летнему мужчине на время расследования, избрали меру пресечения — пребывание под домашним арестом.

Напомним, ранее в Закарпатье полиция разоблачила организатора очередной схемы переправки мужчин за границу. По данным следствия, 35-летний житель Рахова возил уклоняющихся к границе на собственном автомобиле.