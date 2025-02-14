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14 лютого 2025, 02:11

На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, аби його 21-річний син виїхав за кордон

14 лютого 2025, 02:11
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фото: поліція
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У Красноїльську 12 лютого на міжнародному контрольно-пропускному пункті чоловік спробував підкупити прикордонників

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Буковинець намагався домовитись з прикордонниками, аби його 21-річний син безперешкодно перетнув державний кордон.

Правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, а хабар вилучили у встановленому порядку.

Затриманому оголосили підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителька Львівщини за 1500 доларів допомагала чоловікам втекти за кордон.

Буковина прикордонники хабар кордон підкуп виїзд за кордон
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