На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, аби його 21-річний син виїхав за кордон
У Красноїльську 12 лютого на міжнародному контрольно-пропускному пункті чоловік спробував підкупити прикордонників
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Буковинець намагався домовитись з прикордонниками, аби його 21-річний син безперешкодно перетнув державний кордон.
Правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, а хабар вилучили у встановленому порядку.
Затриманому оголосили підозру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителька Львівщини за 1500 доларів допомагала чоловікам втекти за кордон.
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