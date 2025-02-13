В Одесі чоловік за 15 000 доларів оформляв "відстрочку від мобілізації"

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Правоохоронці викрили 37-річного одесита в організації незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед знайомих чоловіка призовного віку та повідомив йому, що може забезпечити його відстрочкою від призову на військову службу за станом здоров’я. Документ давав можливість безперешкодно виїхати за кордон. Коштувала така "послуга" 15 тисяч доларів.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли клієнт передав йому обумовлену суму.

За незаконне переправлення осіб через державний України йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюватимуть громадян, які вже встигли скористатись "послугами" зловмисника.

Нагадаємо, в Одеській області працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон. Зловмисника затримали, коли він намагався вивезти чергових клієнтів.