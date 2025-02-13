08:59  13 лютого
Україна отримає від Нідерландів понад два десятка БТР для транспортування поранених
10:05  13 лютого
Україна закликає світ покарати Росію за депортацію українських дітей
07:28  13 лютого
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2025, 12:59

В Одесі чоловік за 15 000 доларів оформляв "відстрочку від мобілізації"

13 лютого 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили 37-річного одесита в організації незаконного переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукав серед знайомих чоловіка призовного віку та повідомив йому, що може забезпечити його відстрочкою від призову на військову службу за станом здоров’я. Документ давав можливість безперешкодно виїхати за кордон. Коштувала така "послуга" 15 тисяч доларів.

Зловмисника затримали "на гарячому", коли клієнт передав йому обумовлену суму.

За незаконне переправлення осіб через державний України йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюватимуть громадян, які вже встигли скористатись "послугами" зловмисника.

Нагадаємо, в Одеській області працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон. Зловмисника затримали, коли він намагався вивезти чергових клієнтів.

Одеса Одеська область Схеми втеча за кордон ухилення від мобілізації
На Одещині жінка викрала у літнього сусіда майже 20 тисяч гривень
13 лютого 2025, 12:09
На Одещині працівник ТЦК за 5-8 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон
12 лютого 2025, 12:31
На Одещині з'являться п'ять реабілітаційних центрів для постраждалих від війни
12 лютого 2025, 07:50
Всі новини »
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Правоохоронці готують підозру батькам Козюри: в чому їх звинувачують
13 лютого 2025, 14:30
Опитування показало, кого українців вважають лідером опозиції
13 лютого 2025, 14:17
Росіяни вдарили по Краматорську: поцілили по приватному сектору
13 лютого 2025, 14:06
РНБО ввела безстрокові санкції до п'яти громадян через загрози державній безпеці, - СБУ
13 лютого 2025, 14:05
Визнав провину: суд обрав запобіжний захід для зрадника з СБУ Козюри
13 лютого 2025, 13:44
На Прикарпатті залізничники зливали дизельне пальне з локомотивів
13 лютого 2025, 13:42
Про переговори і неможливість нової Ялти
13 лютого 2025, 13:35
У Гуляйполі ворожий безпілотник пошкодив поліцейську автівку
13 лютого 2025, 13:22
На гачку у Кремля: як Трамп грає за правилами Путіна
13 лютого 2025, 13:22
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП
13 лютого 2025, 13:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »